Napoli-De Bruyne è possibile: la situazione

Il sogno dei tifosi del Napoli potrebbe presto diventare realtà: Kevin De Bruyne è sempre più vicino a vestire l’azzurro. Secondo Gianluca Di Marzio, il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando da oltre un mese per portare il fuoriclasse belga al Napoli. Recentemente, Manna si è recato a Manchester per presentare al centrocampista del City un progetto ambizioso, convincendolo a prendere seriamente in considerazione il trasferimento. L’offerta sul tavolo è un biennale con opzione per il terzo anno.De Bruyne, consapevole che il Manchester City non intende rinnovare il suo contratto, è pronto a una nuova sfida. Vuole ancora competere ad alti livelli, giocare la Champions League e prepararsi per il Mondiale 2026. Non cerca l’ingaggio più alto, rifiutando l'idea di un trasferimento in Arabia Saudita, ma desidera essere protagonista in una squadra ambiziosa.

Napoli rappresenterebbe la soluzione ideale: la moglie del calciatore ha già visitato la città e tutto lascia pensare che l’interesse sia concreto. De Bruyne, che a giugno compirà 34 anni, ha chiuso la stagione con 6 gol e 8 assist in 36 presenze.