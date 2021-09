Come sta il? La formazione degli azzurri, come racconta Tuttosport, è "è stata decisa dagli inciampi che hanno creato le Nazionali. Lobotka è tornato con una elongazione al bicipite e seguirà Napoli-Juve dalla tribuna, Zielinski è rientrato in buone condizioni ma senza la forma necessaria per giocare 90 minuti: è fermo dal 35’ di Napoli-Venezia e oggi dovrebbe sedere in panchina". Demme infortunato e Fabian Ruiz può giocare allora con Anguissa sulla destra ed Elmas sul lato mancino. La particolarità riguarda Ospina e Osimhen: non hanno partecipato alla rifinitura e andranno direttamente in campo.