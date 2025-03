Napoli da scudetto? Ha lo stesso andamento dell'ultima Juventus di Allegri

AFP/Getty Images

I numeri del Napoli e della Juventus

Il confronto tra la Juventus di Allegri dello scorso anno e il Napoli di Conte di oggi evidenzia un cambiamento significativo nella competitività della Serie A. Un anno fa, dopo 27 giornate, i bianconeri si trovavano nella stessa situazione di classifica in cui oggi si trovano i partenopei, ma con una differenza sostanziale: mentre il Napoli attuale è ancora in piena lotta per il titolo, la Juventus della passata stagione era già praticamente fuori dai giochi. Infatti, l’Inter di allora aveva accumulato un vantaggio di 14 punti in più rispetto a oggi, rendendo il campionato meno equilibrato rispetto all’attuale.Questa situazione mette in luce l’anomalia della stagione 2024/25, in cui nessuna squadra ha preso il largo in vetta alla classifica. Non c’è una formazione dominante come in passato e la corsa Scudetto rimane aperta. La Juventus, pur avendo una media punti inferiore ai due a partita, può ancora sperare nel titolo, dato che le squadre davanti non stanno mantenendo un ritmo irresistibile. L’Inter, rispetto a un anno fa, è meno dominante, il Napoli ha ritrovato competitività dopo un'annata difficile ma non è ai livelli della squadra che ha vinto il terzo Scudetto, e l'Atalanta è una mina vagante con risultati altalenanti.Analizzando i dati degli ultimi dodici campionati, emerge che solo una volta la capolista ha avuto meno punti dell’Inter attuale dopo 27 giornate: nel 2021/22, quando Milan e Napoli erano in testa con 57 punti, e alla fine furono i rossoneri di Pioli a trionfare con un finale di stagione esaltante. Questo dato sottolinea ulteriormente quanto il campionato in corso sia più equilibrato e incerto rispetto alle passate edizioni, dove spesso una squadra dominava la competizione con un distacco netto sulle avversarie.