Un nuovo retroscena su Juve-Napoli arriva dal Corriere dello Sport in edicola: la partita "comincia a dissolversi sin da venerdì sera, quando dai tamponi emerge la positività di Zielinski e di Costi, uomo fidato di Giuntoli, che alimenta un clima di paura (di terrore?) per chi ha avuto modo di vivere, appena sette giorni fa, la 'folle evoluzione del virus dentro al Genoa'". Poi Elmas, quindi i numeri in Campania: anche ieri, il maggior numero di contagi in Italia arriva proprio lì. "L'Asl irrompe nel momento in cui il Napoli, completato l'allenamento pomeridiano, era pronto a partire per Torino". Intanto, vacilla pure Napoli-Atalanta, in programmaper il 17 ottobre.