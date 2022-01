Cosa succederà con il positivo del Napoli riscontrato nel ritiro di Torino? Lo spiega il direttore dell'ASL della città piemontese: "Li prenderemo in carico, se saranno registrati in piattaforma entreranno nel nostro circuito e andranno in isolamento. È evidente che se c’è un positivo si attiverà il meccanismo di contact tracing che valuterà ciò che è stato. Se ci saranno positivi si aprirà tutto un altro scenario”.