Una sconfitta pesante per la Juve e importantissima per il Napoli. Al termine dell'incontro Rino Gattuso ha riunito i suoi calciatori in cerchio ed ha detto: ​“Ho visto cuore, ho visto carattere. Qui c’è gente che ha il contratto a scadenza, andrà via e li vedo piangere. Avete dimostrato tanto. Voglio vedere sempre il veleno, lo sapete. Adesso non abbiamo più tensioni, pressioni, giochiamocela sempre alla grande. Sono orgoglioso di voi”, le parole riportate da Goal.com.