Giorni di Gay Pride in tutte le città italiane. Anche Napoli ha ospitato l'ormai celebre manifestazione per la difesa dei diritti 'di tutti', che tocca omosessuali e transgender. In una sfilza di colori e di passione, un cartellone ha catturato l'attenzione di molti curiosi:la scritta di una ragazza scesa in piazza. Con un tocco di ironia, anche la versione napoletana del Pride risponde a questo scossone avvenuto nel calcio italiano. Un sorriso e qualche sfottò, mentre sul lungomare partenopeo si gioca una partita ben più importante e più forte nei valori che difende strenuamente. L'orgoglio di Napoli si è manifestato anche così. (Foto da TuttoNapoli)