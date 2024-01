La lunga e intensa trattativa tra Aurelioe Antonioper portare quest'ultimo sulla panchina del Napoli prosegue da mesi. Nonostante un secco rifiuto, o forse due, durante la stagione in corso, sembra che De Laurentiis non abbia perso speranza. Attualmente, il patron azzurro ha ripreso i contatti con Conte, consapevole che ottenere un "sì" immediato è un compito arduo. Tuttavia, De Laurentiis sta lavorando già per il prossimo anno, con il nome di Conte in cima alla sua lista dei desideri. Il patron è persino disposto a fare uno strappo alle regole per quanto riguarda l'ingaggio, considerando che quello dell'ex allenatore del Tottenham non è tra i più contenuti. La situazione si presenta dunque in evoluzione, con la determinazione di De Laurentiis a cercare una soluzione vincente per la guida tecnica del Napoli.