Napoli, Conte a Sky: "Stessa visione del club". E De Laurentiis: "Lo asseconderò in tutto"

Le parole di Conte e De Laurentiis

rimarrà al Napoli. L'annuncio del club azzurro è arrivato in serata , dopo quello del presidente. La Juventus, dunque, dovrà puntare su altri profili: in questo momento ci sono diversi nomi sul piatto per i bianconeri, dunque i prossimi giorni saranno molto importanti.Dopo l'annuncio della permanenza di Conte, sia l'allenatore salentino che il presidente De Laurentiis hanno rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport, commentando la decisione e le motivazioni verso la prossima stagione.

"Ogni fine stagione ci sono sempre dei confronti tra allenatore e club, per valutare l’annata e per capire se ci sarà la stessa visione per il futuro, la stessa visione per conseguire vittorie. La visione è la stessa, si continua perché siamo persone serie. Ci siamo parlati, abbiamo valutato la stagione, le cose positive e negative. Aver festeggiato uno Scudetto è stato bello e incredibile. C’è voglia di continuare a costruire basi solide per il Napoli, nella stessa direzione per rendere orgogliosi i napoletani"."Ci aspetta una stagione importante. Una Coppa Italia da protagonisti, una Champions nuova per noi, una Supercoppa. Uno scudetto da difendere. Conte è una garanzia, lo asseconderò in tutto ciò che vorrà fare per aumentare la forza del Napoli e per i migliori risultati".





