A DAZN, Antonioparla così dopo la vittoria del Napoli con la Roma.- "Nel momento in cui si sono messi a 5, dovevamo creare una superiorità numerica in quella zona. La catena di destra è abbastanza rodata. Cerchiamo di lavorare, abbiamo lavorato su alcune situazioni e non voglio dirle per non far prendere contromisure. La squadra mi è piaciuta per 70/75 minuti, abbiamo dominato e potevamo essere più cattivi. negli ultimi 15 minuti c'è stata un po' di apprensione, la Roma ha una squadra forte e non voglio citare chi gioca e chi è entrato. Era una partita che volevamo vincere e l'abbiamo fatto nella maniera giusta, proponendo secondo me anche un bello spettacolo".- "I ragazzi lo sanno benissimo, ci sono caratteristiche di alcuni calciatori. Il Napoli a centrocampo è molto fisico e c'è da rispettare alcune esigenze della qualità del calciatori che alleni. Stiamo lavorando tanto, sotto tutti i punti di vista. Curiamo molto l'aspetto offensivo e oggi la squadra mi ha soddisfatto. Abbiamo dominato e creato situazioni importanti. C'è la crescita dell'autostima dei singoli, oggi Romelu ha fatto gol e gli attaccanti ne hanno bisogno. Cerco ogni giorno di fare un lavoro con tutti i cambi per farli esprimere al meglio".- "Scott nel primo tempo per me ha faticato un po', non riusciva a trovare le misure di entrata. In quella posizione sto provando anche Raspadori, che può alzare il livello qualitativo della giocata. I subentrati si fanno trovare pronti con grande entusiasmo. Squadre come Inter e Atalanta sono strutture importanti: l'Inter ha vinto lo scudetto a mani basse e l'Atalanta l'Europa League contro i campioni di Germania. Siamo lì, stiamo facendo un buon lavoro e dobbiamo continuare a farlo perché altri sono più avanti".