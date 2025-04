Napoli, Conte in conferenza: 'Calo nel secondo tempo? Avremmo fatto zero punti con la Juve. L'inter può vincere tutto'

Getty Images



Conte in conferenza: le parole

Antonio Conte alla vigilia di Napoli-Empoli ha parlato in conferenza stampa analizzando il momento della squadra e la lotta scudetto con l'Inter. "Calo nel secondo tempo?, quindi se vogliamo andare con i dati alla mano... le partite durano 90 minuti più recupero"."Io sono partito all'inizio pensando di poter fare 38 vittorie. Ma non può accadere, già il fatto di essere imbattuti in un campionato è straordinario ed è capitato a poche squadre, non si può pensare di poterle vincere tutte. Ci sta la caduta, il pareggio, l'importante è la regolarità".

"DIAMO FASTIDIO ALL'INTER" - ", provare a fare qualcosa di straordinaria, deve essere una bella pressione. Significa che stiamo facendo molto bene, siamo in una situazione dove c'è richiesto di andare oltre le nostre possibilità per tenere il passo di una. Però è una bella pressione, un bell'entusiasmo che c'è tra i tifosi, il sogno di competere per lo Scudetto crea entusiasmo, spinta alla squadra, come accadrà domani allo stadio. Ce la siamo guadagnata questa pressione, questa guerra di nervi e dobbiamo anche gustarcela, stiamo lottando per qualcosa di importante".