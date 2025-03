Napoli, Conte: 'Il pareggio con l'Inter una mezza sconfitta. Arrabbiato? Come dovrei arrivare qui...'

Getty Images

Napoli-Fiorentina, le parole di Conte in conferenza

ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Fiorentina. L'allenatore è tornato sul pareggio contro l'Inter e mandato un messaggio per la lotta scudetto."Per chi pensa alla vittoria ed è un vincente anche un pari è una mezza delusione, anche se ottenuto contro l'Inter e meritando molto di più. Ma è sempre un pareggio, per me una mezza sconfitta, quindi ogni partita dobbiamo cercare i 3 punti,"L'unica cosa che sento dire dai tifosi dall'inizio è "grazie", per quello che stiamo facendo, per me è la cosa più importante perché significa a che il lavoro è apprezzato dal popolo napoletano. Incontro anche persone di una certa età che ringraziano, è importante trasferire la passione che ci stiamo mettendo e ad ogni partita usciamo con la maglia sudata. I sacrifici sono apprezzati".

"Quando parlo di costruire le squadre con strutture vincenti, non si possono inventare dall'oggi al domani anche se può accadere ed a me è accaduto, bisogna fare degli step. Quando costruisci le squadre devi mettere tanti ingredienti, capisco che non è facile, ma a tanti neanche interessa ma io provo a spiegare le cose, poi se vogliono essere capite ben venga altrimenti col lavoro aumentiamo ancora di più il curriculum di alcuni elementi"."Non so come dovrei arrivare qui, c'è sicuramente tensione a 24h dalla partita, vi porto lo stato d'animo che ho sempre avuto, se pensate di trovare uno che arriva e scherza io non sono questo".11 BATTAGLIE - "Nelle ultime 11 gioca chi merita, non c'è posto fisso, perché sono 11 partite, 11 battaglie, 11 finali, non ci sono crediti. Gilmour ha fatto benissimo con l'Inter, giocherà con la Fiorentina, farà bene? rigiocherà la prossima? Chi sta fuori dovrà farmi cambiare idea".