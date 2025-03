Napoli, Conte: 'Giocare dopo l'Inter? Guardiamo a noi'

AFP via Getty Images

A DAZN, Antonioparla così della lotta scudetto."Stiamo continuando a fare delle scelte, un po' sono state forzate da alcune situazioni per via di alcuni infortuni. Di necessità dobbiamo fare virtù, abbiamo trovato nuove soluzioni utilizzando Jack e Gilmour al meglio. E' un calciatore che ha sempre fatto molto bene, mai detta una parola fuori posto. Giusto dare un premio a questi ragazzi quando la meritano"."Di base il risultato poteva sembrare scontato, poi le partite vanno tutte giocate e vinte sul campo. Puoi giocare con l'ultima o con la prima in classifica. Per noi non cambia niente, guardiamo al nostro percorso e ricominciamo da quanto fatto con l'Inter".