Antonio, ai microfoni dei canali ufficiali del Napoli, torna a parlare della scelta fatta.- "Se mi dicono Napoli mi vengono in mente tante cose. È una della città più belle al mondo e il popolo napoletano ha grandissima passione. So che sarà una grandissima esperienza, calcistica ma anche di vita. Ho grande entusiasmo ma anche tanta voglia di viverla".- "Penso che avendo questa opportunità di fare questo mestiere o da calciatore o da allenatore, farlo a Napoli sia unico. Se uno ha il privilegio di poterla fare, non deve perdersi questa esperienza".- "Lo stadio Maradona mi evoca un bellissimo ricordo. Napoli-Lecce, quando ho avuto il privilegio di marcare Diego. Abbiamo perso 3-2 alla fine perché fece gol Carnevale però il ricordo più grande è stato il mio primo gol in Serie A. Proprio al Maradona marcando Maradona. Fu per me una grandissima soddisfazione".- "Ai tifosi e a tutto l'ambiente c'è solo da dire una cosa: Amma faticà".