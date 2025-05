Napoli, Conte a DAZN: 'Sono molto stanco'

Getty Images

Antonio Conte dopo il pareggio contro il Parma ha parlato ai microfoni di DAZN. L'allenatore del Napoli ha commentato la possibilità di vincere lo Scudetto: "Siamo vicini ma ancora quel passo lo dobbiamo fare. L'ultimo passo lo facciamo in casa nostra, davanti ai nostri tifosi. È un campionato molto difficile. Siamo stati tanto in testa alla classifica nonostante un anno ricco di difficoltà. Non ci siamo mai lamentati e siamo sempre andati avanti. Siamo ad un passo da qualcosa di storico e inimmaginabile. Altre piazze sono abituate a collezionare Scudetti."

"Innanzitutto ripagherebbe ciò che ho fatto quest'anno, perché ho dato tutto, anzi di più. Sono andato oltre. Sono molto stanco, arrivo giusto giusto alla fine di questo campionato. A volte c'è una pressione e una richiesta più alta rispetto alle reali possibilità di una squadra. Col passare del tempo, però, abbiamo capito che potevamo stare in testa alla classifica e potevamo arrivare fino alla fine."