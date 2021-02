Stando a quanto riporta Libero, tra i tanti tecnici sondati per il post Gattuso ci sarebbe anche Maurizio Sarri, per quello che sarebbe un clamoroso ritorno dopo la sua avventura alla Juventus. Infatti, nella lista non compaiono solo Benitez, Mazzarri, Juric e Saplletti, ma anche il tecnico toscano: De Laurentiis negli ultimi giorni avrebbe avuto più di un contatto telefonico con l’allenatore toscano, che attualmente intende rispettare l’anno sabbatico e percepire lo stipendio dalla Juve, essendo ancora sotto contratto. Discorso valido, appunto, fino all’estate, quando Sarri si vorrà rimettere in gioco.