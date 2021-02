Doppia tegola in casa Napoli. Oggi, in data 5 febbraio, il club ha riscontrato la positività di due giocatori, Ghoulam e Koulibaly, che saranno assenti nella partita di domani contro il Genoa. Radio Kiss Kiss Napoli ha spiegato come no ci dovrebbero essere impedimenti per la trasferta, con l’Asl che ha comunicato che gli azzurri potranno regolarmente partire dopo le due positività: "A differenza di Torino, infatti, non ci sono stati contatti con una squadra che sviluppò un focolaio (il Genoa)".