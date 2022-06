La Procura di Napoli sta indagando sull’acquisto di Victor Osimhen dal Lille, chiuso nel 2020 e costato al Napoli oltre 76 milioni di euro. Nell’affare quattro alcuni calciatori della Primavera, indagati anche caso plusvalenze. Falso in bilancio è la principale ipotesi investigativa che ha condotto i militari della Guardia di Finanza a sequestrare il contratto del calciatore nigeriano. Come scrive Il Mattino, perquisizioni in corso a Napoli, Roma e a Lille. Indagato il presidente Aurelio De Laurentiis, oltre ai vertici del consiglio di amministrazione.