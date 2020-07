2









Come racconta Calciomercato.com, i​l Napoli potendo scegliere vorrebbe cedere Milik non alla Juve, anche per questioni ambientali e di rivalità che pure in questa situazione sono tornate a galla, non è un mistero che ad Aurelio De Laurentiis non sia piaciuta l'apertura totale del polacco a trattare con il club bianconero. Tanto da aver concordato con gli agenti del centravanti un prezzo al ribasso in caso di offerta solo cash in arrivo dall'estero, con Tottenham e Atletico Madrid particolarmente interessati soprattutto nel caso in cui davvero potessero bastare 30 milioni o giù di lì per strapparlo alla Juve.