Secondo Sky Sport, il Napoli ha chiesto informazioni alla Juventus per Federico Bernardeschi. L'idea del presidente De Laurentiis è quella di prenderlo nell'affare Milik come pedina di scambio. C'è quindi un primo segnale di apertura da parte del club azzurro ad accettare un'eventuale contropartita per l'attaccante polacco, dopo che fino ai giorni scorsi avevano fatto sapere di volere 40 milioni cash senza nessun giocatore.