Il Napoli non molla la presa per Kostas Manolas. Il difensore greco dovrebbe lasciare la Roma dopo cinque stagioni ed il club partenopeo sembra essere la meta più credibile. Gli azzurri hanno distanziato Juventus e Milan, le altre pretendenti al cartellino del giocatore. Tuttavia, la chiusura dell'affare è ancora lontana. Infatti, il Napoli avrebbe chiesto alla Roma uno sconto sui 36 milioni di euro previsti dalla clausola. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il trasferimento potrebbe realizzarsi per una base di 30 milioni di euro. La Juve si era portata in pole position per il giocatore, ma lentamente si è orientata su altri profili. Con il sogno De Ligt ancora possibile, i bianconeri potrebbero anche cambiare rotta e defilarsi nella contesa per Manolas.