Attenzione ai campioni d'Italia: il Napoli sta cercando un possibile erede per, la cui scadenza del contratto potrebbe essere una preoccupazione per il club. Secondo quanto riportato da Il Mattino, gli intermediari hanno propostocome potenziale giocatore da acquistare. Tuttavia, sembra che ci siano delle difficoltà nel concludere l'affare a causa delle richieste della Juventus.La Juventus avrebbe chiesto una cifra molto elevata, circa 60 milioni di euro per cedere Federico Chiesa al Napoli. Inoltre,Queste cifre sembrano essere al di fuori delle possibilità finanziarie del Napoli e, di conseguenza, il presidente del club, De Laurentiis, potrebbe aver escluso questa opzione dall'elenco dei possibili acquisti.