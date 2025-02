Napoli, che tegola per Antonio Conte: infortunio per un titolare

Getty Images

L'infortunio

Un'assenza pesante

Ildovrà fare a meno di Frank Zamboper almeno tre partite. Il centrocampista camerunese si è infortunato nel finale della sfida contro il Como, persa 2-1, e sarà costretto a saltare gli importanti impegni contro Inter, Fiorentina e Venezia. Il suo rientro è previsto per il match contro il Milan, in programma nel weekend del 30 marzo, dopo la pausa per le nazionali.Il Napoli ha rilasciato un comunicato ufficiale sulle condizioni del giocatore:"Nel finale del match contro il Como, Frank Anguissa ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Anguissa ha già iniziato l’iter riabilitativo".Anguissa è stato un elemento fondamentale per il Napoli in questa stagione. Ha disputato 26 partite di campionato, segnando 5 gol e fornendo 3 assist, per un totale di 2232 minuti in campo. Antonio Conte ha puntato su di lui con continuità, schierandolo titolare in 25 occasioni. L’unica gara iniziata dalla panchina è stata proprio quella contro il Como, quando è entrato al 62' al posto di Billing.

L’assenza del centrocampista rappresenta un problema per Conte, che dovrà trovare alternative per mantenere equilibrio e fisicità a centrocampo in un momento cruciale della stagione.