Napoli, cena scudetto, Conte ringrazia la squadra: 'Ho avuto la fortuna di lavorare con ragazzi seri'

AFP or licensors

Cena scudetto Napoli, il messaggio di Conte

Lunga giornata pere la sua squadra, che dopo la festa in città con il bus scoperto davanti a centinaia di migliaia di persone, si è ritrovato a cena insieme ai giocatori, allo staff e al Presidenteper continuare a festeggiare la vittoria dello scudetto. E' stata l'occasione per ulteriori saluti e parole. Ci sono state quelle di Aurelio De Laurentiis, che ha ringraziato il tecnico con parole che somigliano a quelle di un addio. E poi, lo stesso Conte è intervenuto con un messaggio rivolto principalmente ai propri giocatori.

"Quello che voglio dire è innanzitutto grazie ai ragazzi e alla squadra che sono veramente i protagonisti di questa vittoria.Siamo stati bravi nel superare le difficoltà e fare qualcosa di straordinario. Se la piazza ha vinto due scudetti in tre anni significa che il presidente è un vincente, vanno fatti i complimenti a tutti e anche alla piazza di Napoli. La giornata di oggi ci ha fatto emozionare, grazie a nome mio e dei giocatori". Anche questo sembra il saluto di un allenatore che sta per andare via. Conte infatti ha usato il passato, dicendo di aver avuto la fortuna di lavorare con ragazzi seri e professionali. Solo per il riferimento alla stagione conclusa o il segnale che l'addio è ormai alle porte?