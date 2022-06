Scoppia il caso Osimhen nel Napoli, con le perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi di Castel Volturno e Roma. L'inchiesta è sul trasferimento di Osimhen dal Lilla al Napoli, motivo per il quale Aurelio De Laurentiis è finito nel registro degli indagati.



Ora può riaprirsi anche la partita in sede sportiva? Al momento, l'accusa è stata smontata ma reputata credibile dai PM, con le ipervalutazioni dei giocatori ceduti al Lilla ma mai arrivati in Francia a giocare, tranne il portiere Karnezis. Cosa rischierebbe De Laurentiis? Nel caso della mancata lealtà si parlerebbe di un’inibizione significativa, secondo La Gazzetta dello Sport. Sulle violazioni gestionali dipende invece dal comma: un mese di inibizione se è quello che non avrebbe influito sull’iscrizione, altrimenti una pena più significativa.