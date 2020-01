La stagione del Napoli è forse la nota più negativa di questi primi sei mesi di campionato. L'involuzione messa in mostra dai partenopei non ha quasi precedenti, con la squadra di Gattuso (subentrato ad Ancelotti) che ha vinto solo una delle ultime cinque partite in Serie A. Il nuovo allenatore non ha dato la spinta sperata, così gli azzurri, dopo la sconfitta in casa contro la Fiorentina, si sono ritrovati nuovamente per il ritiro. Lo stesso che, dopo la partita contro la Roma, aveva fatto scatenare la miccia che ha poi fatto esplodere lo spogliatoio del Napoli. La storia si ripete, ma non secondo il sito della società: "​Il gruppo lascerà il Training Center nel pomeriggio per rientrare domani mattina" si legge dalla nota ufficiale sull'allenamento di oggi. Un'indicazione per certi versi chiara che il ritiro non è stato fatto. O forse, un semplice errore?