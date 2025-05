Napoli Campione d'Italia: lacrime in casa Inter

AFP via Getty Images

Il Napoli è campione d’Italia. Gli azzurri hanno conquistato lo Scudetto della Serie A 2024/25 superando 2-0 il Cagliari in trasferta, al termine di una stagione intensa e combattuta fino all’ultima giornata. Decisivi i gol di McTominay e Lukaku, che hanno consegnato alla squadra di Antonio Conte un titolo atteso con grande trepidazione dai tifosi partenopei.Contemporaneamente, a pochi chilometri di distanza, anche l’Inter faceva il proprio dovere, imponendosi con lo stesso risultato (2-0) contro il Como allo stadio Sinigaglia. Una vittoria che, però, non è bastata ai nerazzurri per confermarsi campioni d’Italia, fermandosi a un passo dal secondo Scudetto consecutivo.

Le immagini provenienti da Como hanno fatto il giro del web, diventando virali in poche ore. Le reazioni dei giocatori nerazzurri al triplice fischio sono state cariche di emozione e delusione: da Lautaro Martinez, visibilmente affranto, a Calhanoglu e Thuram, protagonisti di una stagione importante ma che si è chiusa con l’amaro in bocca. Sguardi bassi, mani tra i capelli e silenzi carichi di significato: l’Inter ha lottato fino all’ultimo, ma ha dovuto arrendersi a un Napoli più costante e cinico. Un finale di campionato che resterà a lungo nella memoria di tutti.