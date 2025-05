Getty Images

Napoli Campione d'Italia: il messaggio della Juventus

17 minuti fa



Il Napoli ha conquistato lo Scudetto della Serie A 2024/25, imponendosi con un netto 2-0 sul Cagliari in una gara decisiva. Una vittoria che ha coronato una stagione straordinaria per il club partenopeo, capace di mantenere un ritmo costante e di superare le avversarie più agguerrite. Il trionfo è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi e celebrato in tutta la città, che torna a festeggiare il titolo nazionale.



Anche la Juventus ha voluto rendere omaggio ai nuovi campioni d’Italia. Attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo ufficiale X (ex Twitter), il club bianconero ha scritto: «Congratulazioni al Napoli per la vittoria del campionato di Serie A 2024/25». Un gesto di sportività che sottolinea il rispetto tra grandi rivali del calcio italiano.