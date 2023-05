Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci



Congratulazioni al @sscnapoli per la conquista del suo terzo scudetto! — JuventusFC (@juventusfc) May 4, 2023

Il Napoli è Campione d'Italia 2022/2023, alla squadra di Luciano Spalletti basta il pareggio a Udine. La Juventus si è complimentata sui social ironizzando però sul fatto che negli anni in cui sono stati i bianconeri a vincere, non sempre sono stati fatti gli stessi complimenti."Visto i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci. Congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto", il messaggio postato dal club.