José Maria Callejon, esterno d'attacco del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss in vista della prossima stagione: "Voglia di scudetto? L'abbiamo al 100%. Diamo tutto in campo per arrivare il più lontano possibile. E' un Napoli che da 10 anni lavora bene, ora è una squadra molto importante in Europa. Manca poco per arrivare a quel traguardo che tutti vogliamo, speriamo che arrivi presto. Ancelotti? E' bello avere molte idee di calcio, molte formazioni. Su tante partite ci vogliono tante idee. Il mister ce lo sta trasmettendo durante gli allenamenti e noi proviamo a farli in campo".