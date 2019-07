José Callejon, attaccante del Napoli andato ieri in gol nella prima amichevole contro il Benevento (azzurri usciti sconfitti per 2-1 con la formazione allenata da Pippo Inzaghi), ha parlato del campionato che si sta per aprire e dell'eterna lotta alla Juventus: "Ormai stiamo facendo continuamente dei passi in avanti. Ci manca poco, davvero pochissimo. Dobbiamo restare concentrati sul ritiro e la stagione. Manca poco per fare qualcosa di grande. La Juve? Beh, parliamo di un avversario che è ed era forte con o senza Maurizio Sarri: anche senza di lui era una grande squadra. Noi guardiamo a noi stessi", le sue parole a Sky Sport.