Ilha comunicato, sui propri canali ufficiali, la positività di un terzo giocatore della prima squadra dopo gli esiti dei tamponi a. A seguito dei test effettuati dopo la mezzanotte, il calciatoreè risultato infatti positivo al Covid-19. "Zanoli aveva già contratto il virus in passato ed è vaccinato con doppia dose", si legge nel comunicato del club partenopeo.Il giocatore era stato inserito nella lista dei convocati per la trasferta delcontro l': la partita è in programma oggi alle ore 18.