ha aperto da qualche settimana il casting per selezionare il nuovo allenatore. Quarantadue nomi sulla lista, parola del presidente del Napoli. Questo prima di fare un'analisi bella profonda, valutare chi è adatto alle sue idee, chi gioca con il 4-3-3 da lui richiesto, chi non è sotto contratto, chi non ha delle penali per liberarsi da qualche club. Ecco, uno studio che ha iniziato il patron azzurro che ha anche una data di scadenza, perché entro il 27 giugno sarà scelto il nuovo tecnico azzurro. Poco più di due settimane ancora davanti, con le idee che iniziano a schiarirsi. E magari sbloccherà anche Giuntoli.