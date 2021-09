Dal sito ufficiale del"Seduta pomeridiana per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center.Il campionato ricomincerà sabato 11 settembre con Napoli-Juventus allo Stadio Maradona (ore 18). Dopo una prima fase di torelli la squadra ha svolto del lavoro tattico e lavoro di forza.A chiusura di sessione partita a campo ridotto ed esercitazione sui calci piazzati.Primo allenamento in gruppo per Anguissa. Sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali anche Koulibaly e Lobotka. Il primo ha svolto lavoro individuale in palestra mentre. Mertens e Ghoulam hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Demme ha svolto personalizzato in campo."