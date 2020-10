È la notizia della serata: il Napoli non parte per Torino a causa di un'ordinanza regionale che ha imposto alla squadra un isolamento di due settimane per le positività al Covid in seno al club partenopeo.Se è vero che diverse squadre stanno giocando nonostante delle positività in organico (come il Milan, con Ibrahimovic e Duarte in isolamento) è altrettanto vero che il caso Genoa è allarmante:visti anche i tempi di incubazione del coronavirus. Da qui questa misura molto prudenziale.