Il timore dopo i 13 elementi positivi emersi nell'Az Alkmaar, il dubbio sulla gara di domani sera (ore 18.55) contro il Napoli, poi le parole. Armand Duka, membro del comitato Esecutivo Uefa, che nelle ultime ore ha vigilato su quanto successo in casa AZ, a Il Mattino ha detto: "Il protocollo è chiaro, è stato accettato in tutti i Paesi. Non ci sono pericoli, la gara di domani si giocherà. Non c'è intenzione da parte dell'Uefa di prendere una decisione del genere. Siamo in contatto con il club olandese, che è stato chiaro nel suo comunicato".



LE AUTORITÀ SANITARIE - "L'Italia non può opporsi al protocollo che è stato accettato qualche mese fa. Abbiamo lavorato per trovare un punto comune per tutte le Federazioni proprio in situazioni come questa".



L'AZ PUÒ PARTIRE - "Come indicato dal protocollo, una squadra con 13 giocatori a disposizione può disputare un match in programma. Fortunatamente è così per loro. Se mancheranno i 13 necessari a decidere sarà la Commissione Disciplinare Etica e di Controllo dell’Uefa".



TIMORE DEL NAPOLI? - "Non siamo degli sprovveduti e sappiamo che la salute è al primo posto. Andranno a Napoli solo i negativi all'ultimo tampone prima della partenza".



MODIFICA DEL PROTOCOLLO - "Nei momenti di caos è difficile immaginare cosa accadrà. Tutto può succedere, anche una modifica al protocollo. Dipenderà dall'evoluzione del contagio nel territorio europeo. Un format diverso per le competizioni europee? C'è questa possibilità".



Intanto il club olandese è in partenza per Napoli.