Si era ipotizzata la possibilità che l’Asl potesse intervenire nuovamente (caso Juve-Napoli) per decidere le sorti della sfida di Europa League tra Napoli e AZ Alkmaar, alla luce delle positività al Covid-19 degli ospiti. La squadra olandese è sbarcata nel capoluogo campano e come riporta Ansa, l’Asl può intervenire solo in un caso: “I giocatori e lo staff tecnico dell'Az Alkmaar al loro arrivo all'aeroporto di Napoli hanno presentato all'Usmaf, il servizio sanitario di frontiera, le autocertificazioni sul covid19 e i risultati negativi dei tamponi effettuati nelle ultime 48 ore, rispettando così le regole previste attualmente dalle norme nazionali. Per questo al gruppo è stata solo misurata la temperatura ed è stato concesso l'ingresso a Napoli. A questo punto - secondo quanto si apprende da fonti - non ci sono altre competenze delle autorità sanitarie. L'Asl potrà intervenire solo se tra i calciatori o lo staff della squadra dovessero evidenziarsi sintomi o problemi di salute”.