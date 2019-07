La telenovela estiva riguardante il futuro di James Rodriguez si arricchisce di un nuovo episodio. Infatti, l'agente dell'attaccante colombiano Jorge Mendes avrebbe spiegato di non voler accettare per il suo assistito una collocazione in prestito. Una decisione che mette in difficoltà il Napoli, mentre l'Atletico Madrid riflette su come muoversi per finalizzare questa operazione. L'improvviso blocco delle trattative potrebbe rimettere in gioco anche la Juventus, interessata al giocatore del Real Madrid.