Continua il braccio di ferro tra Napoli e Atletico Madrid per James Rodriguez. L'attaccante colombiano del Real Madrid è conteso dai due club, ma manca la proposta giusta per soddisfare le richieste economiche dei Blancos. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, gli azzurri sarebbero in leggero vantaggio sui Colchoneros, ma i tentennamenti delle Merengues potrebbero rimettere in corsa anche altri club, su tutti la Juventus. I bianconeri danno la priorità ad altre piste, ma restano vigili sugli sviluppi del caso James.