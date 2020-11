4









Post partita amaro, quello vissuto dai tifosi napoletani. In particolare, sui social, sta impazzando una telefonata di una supporter degli azzurri che ha chiamato la nota TV Luna per sfogarsi della delusione arrecata dal Sassuolo di De Zerbi: "Come sono triste, sì - le sue parole -. Mariani è un venduto e già lo sappiamo. Secondo, De Laurentiis deve fare il presidente e fare le denunce, perché qua così non possiamo andare avanti. Ci hanno dato una partita persa contro la Juventus perché avevamo il covid e non siamo stati in grado di partire. Stasera Mariani ci ha tolto altri tre punti, il fuorigioco era tutta una str****. De Laurentiis deve intervenire, sennò va via anche Gattuso". Guardate l'incredibile video!