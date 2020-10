La decisione del Giudice Sportivo della Lega Serie A Gerardo Mastrandrea di assegnare la vittoria a tavolino alla Juventus infliggendo un punto di penalità in classifica al Napoli ha creato forte clamore negli ambienti partenopei. Anche quelli che non riguardano strettamente la società di De Laurentiis ma più in generale il mondo del calcio e non solo. Così ha infatti tuonato a Radio Kiss Kiss Ciro Borriello, assessore allo Sport del Comune di Napoli: "Scandaloso, preferisco andare a teatro piuttosto che vedere una sentenza del genere. Questa è una sentenza da Repubblica delle banane. È uno schifo. Agnelli? Dovrebbe vergognarsi di quello che ha detto davanti ai telespettatori".