Non solo il Sindaco, anche l'assessore allo sport di Napoli, Ciro Borriello, ha parlato del colpo Sarri alla Juventus. Ecco le sue dichiarazioni a Il Mattino: "Da uomo delle istituzioni non posso che perdonare un eventuale passaggio di Sarri alla Juventus. Da tifoso no. Oggi si compiono scelte in base alla professione e non seguendo il cuore, lo sport è cambiato. Si separano mogli e mariti, possono anche finire le storie d'amore sportive. È da tempo che si parla di Sarri alla Juve, il tifoso napoletano ha avuto modo di ragionare, considerando anche che dopo Napoli è andato al Chelsea. Sarri è insomma meno odiato di Higuain, che fu un fulmine a ciel sereno. Secondo i tifosi fu un vero e proprio tradimento".