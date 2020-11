Tutti in piazza e per le strade a Napoli per omaggiare Diego Armando Maradona. La sua morte ha scioccato tutti e Napoli ne è rimasta particolarmente colpita. I tifosi azzurri si sono riversati per le strade, soprattutto fuori dal San Paolo, piangendolo e non solo. Perché si sono registrati anche tantissimi cori contro la Juve: dal classico "chi non salta juventino è" ad altre manifestazioni colorite, condite da fumogeni e assembramenti senza mascherine.



Ecco il video: