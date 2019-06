Continua ad aumentare il numero di pretendenti per Joao Felix. Il talento portoghese del Benfica è corteggiatissimo da diversi club. La Juventus si è fatta avanti da diverso tempo, anche se il prezzo di 120 milioni fissato dalla società campione del Portogallo spaventa i bianconeri. In questo momento, sembra essere in pole position il Manchester City. Tuttavia, nelle ultime ore va registrato l’inserimento del Napoli. Gli azzurri si sono affidati a Jorge Mendes come intermediario per avviare la trattativa con il Benfica. L’operazione resta assai complicata a causa dei costi onerosi della nutrita concorrenza. Lo riporta nell’edizione odierna Tuttosport.