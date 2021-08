Aspettando la sentenza del Giudice Sportivo su Victor Osimhen, che potrebbe essere squalificato per ben tre giornate in caso di condotta antisportiva, il Napoli segue con attenzione la situazione legata a. Il centrocampista polacco, infatti, è uscito per infortunio al 35' del match d'esordio contro il Venezia dopo un contrasto con il difensore ospite Caldara.che vedrà il Napoli impegnato contro il Genoa. Gli esami strumentali a cui si sottoporrà oggi diranno qualcosa in più in vista del big match della terza giornata tra Napoli e Juve: il polacco dovrebbe comunque recuperare in tempo.