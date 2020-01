La missione milanese del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è andata a buon fine. Il Napoli si è assicurato i servizi di Sofyan Amrabat centrocampista classe 1996 di proprietà del Verona che nella serata di oggi ha detto sì alla proposta dei partenopei. Un'operazione avviata da tempo con l'accordo col Verona trovato da tempo e per cui mancava solo il sì del giocatore. Come racconta Calciomercato.com, un colpo che vale doppio perché il Napoli ha trovato l'intesa col Verona per una doppia operazione da 30 milioni di euro più bonus che comprende i cartellini sia del centrocampista marocchino sia del difensore Amir Rrahmani che già da tempo aveva detto sì.