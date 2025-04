Napoli, Antonio Conte tra presente e futuro: ha fatto un discorso preciso alla squadra, il retroscena

Getty Images



Il discorso di Conte alla squadra

Sono stati giorni molto intensi in casa Napoli tra le parole dihe hanno fatto molto discutere e i tre punti guadagnati sull'Inter in classifica che hanno riacceso l'entusiasmo e le speranze di vincere lo Scudetto. E in questo clima particolare, il tecnico vuole isolare il più possibile la squadra e concentrarsi solo sull'obiettivo.Come riferisce Il MattinoIl tecnico leccese, che ha ritrovato la vetta e che non vuole assolutamente soffrire di vertigini,ieri pomeriggio alla ripresa della preparazione in vista della sfida con il Torino di domenica prossima al Maradona, si legge sul quotidiano. L’imperativo è quello di isolarsi da tutto e tutti e concentrarsi sul finale di stagione dopo i sacrifici fatti dal gruppo per tutto il campionato e dopo avere riagguantato l’Inter al comando della massima serie.

Quando vinse il primo Scudetto con la Juventus, rimase nella storia il famoso discorso che fece ai giocatori prima di un allenamento, quando i bianconeri erano punto a punto con il Milan e caricò la squadra con un discorso motivazionale in cui, per riassumere il concetto, il messaggio era: "Se vogliono vincere devono sudarselo".