L'agente diMarioha parlato ai microfoni di Radio Crc. Queste le sue parole sul Napoli e sul suo assistito:"Definisco la gestione di Mario Rui irrispettosa e sciagurata. Irrispettosa perchè parliamo di un giocatore che negli ultimi due anni è stato uno dei migliori terzini sinistri della A, fondamentale per il gioco di Spalletti: essere trattato così è irrispettoso. Le cose sono due: o Mario non va bene per il gioco di Garcia, perché magari non vuole palleggiare da dietro, oppure devo pensare che Garcia essendo stato in Arabia non lo conosca come calciatore".