Alla vigilia della gara contro la Sampdoria, l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa: "Ho tutti a disposizione, l'unico dubbio è Lozano rientrato ieri sera. Llorente? E' un giocatore in ottime condizioni, un professionista serio. Potrei anche lanciarlo titolare ma non fargli fare tutta la partita. Sia io che la società vogliamo rinnovare i contratti di Mertens e Callejon, con calma troveremo una soluzione".