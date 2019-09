Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato alla vigilia della sfida di campionato contro la Sampdoria: "L’Inter ha fatto una campagna acquisti che porta entusiasmo, Conte è un ottimo allenatore e sono partiti bene: è normale che sia considerata molto forte, anche io la ritengo una pretendente a vincere anche se la Juve resta favorita. Avere tante squadre che lottano per il vertice rende il campionato competitivo. Il Napoli non è tagliato fuori, il nostro obiettivo è lottare ancora meglio. Come dicono i miei giocatori, lottano per vincere e non per arrivare secondi".